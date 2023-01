Sparatoria in California durante il Capodanno cinese | 10 morti | killer in fuga «È un asiatico» Polizia | ha usato un fucile d' assalto

Corriere della Sera

Dopo la strage, sono stati cancellati tutti gli eventi previsti per oggi inper il Capodanno cinese. Lo ha detto la polizia in una conferenza stampa. ALTRAUn'altraè ...'Il vicepresidente è stato informato delladi massa a Monterey Park, in, e ha chiesto di essere aggiornato regolarmente quando saranno noti ulteriori dettagli', ha twittato ... California, sparatoria a Monterey Park durante il Capodanno Cinese: almeno dieci vittime, il killer è in fuga Sono dieci i morti e altrettanti i feriti nella sparatoria di Monterey Park, in California. Lo ha reso noto alla stampa il dipartimento ...La sparatoria è avvenuta in un locale di Monetery. La polizia sulle tracce del killer che si è dato alla fuga. Annullati tutti gli altri eventi ...