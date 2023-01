Sparatoria in California durante il Capodanno cinese | 10 morti | killer in fuga «È un asiatico» Poi altro agguato a una festa in un locale

Corriere della Sera

... ha dichiarato il governatore dellaGavin Newsom , "i nostri cuori piangono, mentre ... secondo cui l'autore dellasarebbe un uomo che si aggirava sul posto con un fucile e diverse ...Il governatore di New York Kathy Hochul ha dichiarato di avere 'il cuore spezzato dall'orribiledi Monterey Park, in': è quanto si legge su Twitter. 'In quello che dovrebbe essere un periodo di celebrazione del Capodanno lunare, la piaga della violenza delle armi ha colpito ... California, sparatoria a Monterey Park durante il Capodanno Cinese: almeno dieci vittime, il killer è in fuga Sono dieci i morti e altrettanti i feriti nella sparatoria di Monterey Park, in California. Lo ha reso noto alla stampa il dipartimento ...La sparatoria è avvenuta in un locale di Monetery. La polizia sulle tracce del killer che si è dato alla fuga. Annullati tutti gli altri eventi ...