Sparatoria in California | 10 morti e 10 feriti Assalitore in fuga

(Di domenica 22 gennaio 2023) Dieci persone sono state uccise e altre 10 ferite da un uomo armato che ha aperto il fuoco in un locale di Monterey Park, a est di Los Angeles, in. L'uomo al momento è latitante. Alcuni deisono in condizioni critiche. La tragedia è avvenuta durante i festeggiamenti per il capodanno cinese. Laè avvenuta nell'area dove era stato organizzato un festival di due giorni, uno dei più grandi eventi del capodanno lunare nella regione che richiama migliaia di persone. Stando al racconto di un commerciante della zona raccolto dal Los Angeles Times, tre persone hanno trovato riparo nel suo ristorante e hanno raccontato di un uomo armato di pistola semiautomatica. Monterey Park conta circa 60.000 abitanti, di cui circa il 65% asiatico-americano e il 27% ispanico o latino.

Corriere della Sera

Il governatore di New York Kathy Hochul ha dichiarato di avere 'il cuore spezzato dall'orribile di Monterey Park, in': è quanto si legge su Twitter. 'In quello che dovrebbe essere un periodo di celebrazione del Capodanno lunare, la piaga della violenza delle armi ha colpito