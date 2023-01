Sparatoria ad Ancora | poliziotto ferisce ragazzo dopo una lite Caos al pronto soccorso | zuffa tra gli amici dei due

(Di domenica 22 gennaio 2023) Un primo colpo di pistola in aria, un altro mirato alla gamba e undi 21 anni di Ancona (N.G. le sue iniziali) è crollato a terra in un lago di sangue. Da quel momento...

AGI - Agenzia Italia

... anche se al momento non si conoscono ulteriori dettagli e la vicenda restaavvolta nell'ombra. Testimoni oculari hanno raccontato di un uomo armato con una mitragliatrice. Ladi ...unae terrore negli Stati Uniti. Stavolta a Monterey Park , nella contea di Los Angeles , dove nella notte un uomo con un fucile e diversi caricatori di munizioni avrebbe aperto il ... Strage in California. Almeno 9 morti nei festeggiamenti del ... Le forze dell'ordine sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Una sparatoria ha provocato molteplici vittime a Monterey Park nei dintorni di Los Angeles. Per ora incerta la dinamica de ...Almeno nove persone sono morte in una sparatoria avvenuta vicino Los Angeles, durante le celebrazioni del capodanno cinese. La sparatoria è iniziata alle 22 ora locale (le 7 italiane) a Monterey Park, ...