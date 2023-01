Sparatoria ad Ancona | due persone ferite | non sono in pericolo di vita

(Di domenica 22 gennaio 2023) Laè avvenuta questa mattina all'alba, in via Flavia ad, nei nuovi quartieri.due lerimastee la polizia sta indagando per far luce sull’episodio. Gli operatori della polizia scientificaal lavoro per repertare i vai bossoli trovati sul luogo, che si trova all'altezza di un centro di aggregazione giovanile del Comune, "La bottega della fantasia", davanti ad una fermata dell'autobus. I due feritistati trasportati all'ospedale di Torrette: nessuno dei due sarebbe indi

AnconaToday

... ad, in cui morirono 5 adolescenti e una mamma di 39 anni, schiacciati nella calca. Per i ... La presidente del Consorzio, rimasta ferita nella, spiega che nei confronti di Campiti fece ...... in collaborazione con il Garante dei Diritti delle Marche e con il Comune di. I primi due ... E ancora ha abbandonato gli occhiali sul cruscotto della sua auto, quando dopo laè uscito ... Sparatoria vicino alla discoteca, arriva la polizia. Rilievi della Scientifica sul posto: sono due i feriti Due persone sono rimaste ferite in una sparatoria, avvenuta all'alba di oggi, in via Flavia ad Ancona, nei nuovi quartieri. Ignoti al momento i contorni dell'episodio, sul quale sta ...ANCONA - Movida choc ad Ancona, dove un ragazzo di 19 anni ferito ad una gamba da un colpo di arma da fuoco esploso al termine di un diverbio. Il ragazzo è ricoverato ...