Sparatoria a Monterey Park | in California | «Ci sono vittime»

(Di domenica 22 gennaio 2023) Spari a a, a est di Los Angeles: c'è stato un intervento della polizia. Nella zona erano in corso le celebrazioni per il Capodanno Cinese. Le persone coinvolte nella(non è chiaro se ferite o uccise)«numerose»

RSI.ch Informazione

11.00 Usa,a Los Angeles: vittimePark,nella contea di Los Angeles, nella notte. Secondo quanto scrive il Los Angeles Times, citando comunicazioni interne della polizia, "ci sono diverse vittime". A sparare,...Diverse persone sarebbero state uccise in unaPark, in California, avvenuta durante le celebrazioni per il capodanno lunare. Lo riferiscono i media Usa. Decine di migliaia di persone si erano radunate nel pomeriggio per un ... Sparatoria di massa a Monterey Park in California Lo rende noto la polizia, citata dalla Bbc, senza aggiungere altri dettagli. La sparatoria è avvenuta al luna park di Monterey Park, nell'area di Los Angeles alle 22 ora locale (le 7 italiane).Il tragico episodio è avvenuto a Monterey Park durante le celebrazioni del capodanno lunare. Ancora sconosciuto il movente del killer.