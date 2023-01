Sparatoria a Los Angeles | almeno 10 morti | terrore durante il Capodanno cinese ' Killer in fuga'

Agenzia ANSA

I festeggiamenti per il Capodanno lunare a Monterey Park , a una quindicina di chilometri dal centro diAngeles , si sono trasformati in tragedia. Una, avvenuta poco dopo le 22 ora locale (le 7 del mattino in Italia), ha causato la morte di almeno dieci persone . Lo hanno confermato fonti ...E' di 10 morti e 10 feriti il bilancio di unaavvenuta ieri sera intorno alle 22 (le sette di stamattina in Italia) a Monterey Park, una località della California vicino aAngeles. Lo ha riferito la polizia locale. Migliaia di ... Sparatoria vicino Los Angeles per capodanno lunare, nove morti LOS ANGELES Sono dieci le vittime della sparatoria avvenuta in un locale a Monterey, in California. Lo ha detto la polizia in una conferenza stampa. Altre dieci persone sono rimaste ferite. Il killer ...Una sparatoria è avvenuta durante i festeggiamenti del Capodanno lunare a Monterey Park, nell'area di Los Angeles. I morti sarebbero almeno nove, scrive sul suo sito web l'agenzia Associated Press cit ...