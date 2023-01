Spara con una mitragliatrice in una discoteca | ci sono diverse vittime

Cronache Maceratesi

La Scientifica in via Flavia stamattina ad Ancona Un ragazzo di 21 anni è stato feritoun colpo di pistola alla coscia. E' successo in via Flavia, ad Ancona, nella notte intorno alle 4. Stando alle prime indiscrezioni, tuttora in fase di accertamento, il 21enne e l'uomo che ha ...Squarcini entra el'ace (19 - 11). Nel finale spazio anche all'esordio di Staphanie Samedy, in campoCarraro per il doppio cambio, suoi anche due buoni punti nel rush che chiude il set per ... Gli dà appuntamento in strada e gli spara con la pistola Un primo colpo di pistola in aria, un altro mirato alla gamba e un ragazzo di 22 anni di Ancona (N.G. le sue iniziali) è crollato a terra in un lago di sangue. Da quel momento in poi il caos: anche ...ROMA – Tentato femminicidio a Roma nella notte tra il 19 e il 20 gennaio. Un uomo di 38 anni è stato fermato dalla polizia per avere esploso un colpo di arma da fuoco in direzione della ex moglie. Il ...