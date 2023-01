(Di domenica 22 gennaio 2023) Potrebbe essere una ritorsioneunainall'origine di un regolamento di conti a colpi di pistola avvenuto nelle prime ore della mattina di oggi 22 gennaio 2023 in via Flavia, ad Ancona, dove un 22enne è stato raggiunto...

Today.it

... quando il"don Matteo" già prometteva di emancipare la mafia dell'entroterra trapanese, ... "Da noi " osserva " non si, ma solo perch il ricorso alla violenza creerebbe un allarme sociale ...E' successo in Valtellina (Sondrio), dove il giovane, residente a Spezia, stava trascorrendo le ... Spara a un ventenne dopo una lite in discoteca: fermato un poliziotto Secondo quanto si apprende, dopo la lite nel locale tra il ventenne un uomo di 40 anni, quest'ultimo è tornato a casa invitando il giovane e il suo gruppo a raggiungerlo. Ma il 40enne si è fatto ...Ad Ancona due persone sono rimaste ferite in una sparatoria davanti a una fermata del bus nei pressi di un centro di aggregazione giovanile del Comune, "La bottega della fantasia". I contorni dell'epi ...