SPAL – Ascoli | le dichiarazioni post partita di mister De Rossi

(Di domenica 22 gennaio 2023) Al termine della sfida contro l’Daniele Deha raggiunto la sala stampa dello Stadio “Mazza” commentando così la prestazione dei suoi ragazzi. “Nel primo tempo dovevamo essere più aggressivi, – ha affermato l’allenatorelino – con la palla in nostro possesso abbiamo fatto ottime trame, ma senza palla dovevamo attaccare maggiormente gli avversari e questo non siamo riusciti a farlo, soprattutto all’inizio del match. Il secondo tempo invece è difficile da giudicare, credo ci sia mancato solo il goal e non credo sia un problema emotivo, perché i ragazzi sono solidi da questo punto di vista. Sotto porta, però, c’è bisogno di una freddezza diversa, altrimenti non esisterebbero i giocatori come Inzaghi ed altri.” “È vero, non è la prima volta che ci troviamo in superiorità numerica e non riusciamo a ...

L', prossima avversaria del Palermo, impatta 1 - 1 in trasferta contro la. Tutto sommato una giornata che, al contrario di quanto succede spesso in B, non ha riservato grosse sorprese....00 Benevento - Genoa 1 - 2 14:00 Como - Pisa 2 - 2 14:00 Modena - Cosenza 2 - 0 14:00 Parma - Perugia 2 - 0 14:00 Reggina - Ternana 2 - 1 14:001 - 1 14:30 Venezia - Südtirol 0 - 1 16:...Ascoli Calcio, allenamento ad alta intensità per i calciatori non impiegati a Ferrara. Martedì la ripresa - picenotime.it - IT ...TUTTOmercatoWEB.com foto di Daniele Buffa/Image Sport Pareggio per 1-1 tra Spal ed Ascoli. Gara equilibrata, poi minuti finali di fuoco con una chance per parte per vincere la… Leggi ...