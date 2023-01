SPAL – Ascoli 1-1

(Di domenica 22 gennaio 2023) Reti: 16’ Dickmann (S), 41’ Adjapong (A): Alfonso, Peda, Meccariello, Dalle Mura (83’ Varnier), Dickmann (74’ Rauti), Prati (64’ Tunjov), Zanellato, Celia (74’ Celia), Valzania, Maistro (83’ Rabbi), Moncini. A disposizione: Pomini, Fiordaliso, Zuculini, Arena, Murgia, Abou, Rao. All. De Rossi: Leali, Simic, Quaranta, Dionisi (58’ Mendes), Gondo (65’ Lungoyi), Adjapong, Collocolo, Falzerano (65’ Buchel), Giovane, Botteghin, Falasco. A disposizione: Bolletta, Guarna, Ciciretti, Donati, Giordano, Eramo, Franzolini, Tavcar, Re. All. Bucchi Arbitro: Davide Ghersini di Genova Assistenti: Fabio Schirru di Nichelino – Vito Mastrodonato di Molfetta Quarto ufficiale: Bogdan Sfira di Pordenone VAR – AVAR: Francesco Forneau di Roma 1 – Gianluca Sechi di Sassari Note: ammoniti Prati (S), Quaranta, Buchel, Lungoyi (A). Espulso Giovane (A) al 44’ per ...

L', prossima avversaria del Palermo, impatta 1 - 1 in trasferta contro la. Tutto sommato una giornata che, al contrario di quanto succede spesso in B, non ha riservato grosse sorprese....00 Benevento - Genoa 1 - 2 14:00 Como - Pisa 2 - 2 14:00 Modena - Cosenza 2 - 0 14:00 Parma - Perugia 2 - 0 14:00 Reggina - Ternana 2 - 1 14:001 - 1 14:30 Venezia - Südtirol 0 - 1 16:...Ascoli Calcio, allenamento ad alta intensità per i calciatori non impiegati a Ferrara. Martedì la ripresa - picenotime.it - IT ...TUTTOmercatoWEB.com foto di Daniele Buffa/Image Sport Pareggio per 1-1 tra Spal ed Ascoli. Gara equilibrata, poi minuti finali di fuoco con una chance per parte per vincere la… Leggi ...