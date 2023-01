Spal-Ascoli 1-1 | De Rossi | “Ci è mancato soltanto il gol della ripresa”

Leggi su sportface

(Di domenica 22 gennaio 2023) Dopo il pareggio arrivato in casa contro l’, il tecnico, Daniele De, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Nel primo tempo dovevamo essere più aggressivi, con la palla in nostro possesso abbiamo fatto ottime trame, ma senza palla dovevamo attaccare maggiormente gli avversari e questo non siamo riusciti a farlo, soprattutto all’inizio del match. Il secondo tempo invece è difficile da giudicare, credo ci siasolo il goal e non credo sia un problema emotivo, perché i ragazzi sono solidi da questo punto di vista. Sotto porta, però, c’è bisogno di una freddezza diversa, altrimenti non esisterebbero i giocatori come Inzaghi ed altri.” E ancora: “È vero, non è la prima volta che ci troviamo in superiorità numerica e non riusciamo a portare a casa la vittoria, ma ...