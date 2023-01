Sostituto Zaniolo | la Roma cerca Deulofeu e Ziyech

Leggi su 11contro11

(Di domenica 22 gennaio 2023) Quella che verrà potrebbe essere una settimana molto impegnata per Tiago Pinto. Il DS giallorosso dovrà lavorare giorno e notte per trovare unal partente. Nicolò è stato messo ufficialmente sul mercato dalla. La società gli ha anche comunicato che non giocherà più fino a fine mercato, anche per evitare possibili infortuni che farebbero scendere il prezzo del calciatore. Visto il calendario fitto e il mercato in scadenza, i giallorossi si sono, saggiamente, messi in moto in anticipo. Al momento i nomi individuati per essere ildisono due: Gerarde Hakim. Il marocchino sarebbe la prima scelta di società e allenatore ma tutto dipende anche dal Chelsea. Hakimsarebbe il candidato preferito ...