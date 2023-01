“Sono tornato dalla Germania | sentivo sarei stato per sempre un immigrato E pensavo al futuro di nostro figlio”

(Di domenica 22 gennaio 2023) “Quando io e mia moglie abbiamo deciso di rientrare, lo abbiamo fatto ragionando sia sulla carriera sia suldi”. Antonio Pirozzi, 33enne ingegnere aerospaziale, motiva anche così la sua decisione di tornare in Italia dopo circa sette anni di lavoro all’estero. È originario di Pomigliano d’Arco, in Campania, dove ha iniziato la sua carriera durante la laurea magistrale, lavorando in ambito sviluppo e qualifica di motori di una multinazionale. Dopo circa un anno però, ha sentito il bisogno di andarsene. “Lasciare quel contratto a tempo indeterminato è stata forse la scelta più folle che abbia mai fatto”, racconta a ilfattoquotidiano.it. Lo stipendio era ottimo per lo stile di vita di un neolaureato e gli avrebbe permesso di rimanere vicino casa. Eppure, ogni giorno sentivapiù stretti i limiti ...

Corse di Moto

I dieci anni son scaduti nell'autunno del 2021, e tutto ènelle mani del Congresso, che è ... ma alla Cameraminoranza, e da soli non ce la fanno. E al Senato, sì, hanno due seggi in più, ...La notizia . Èa casa sua l'organo Vincenzo Mascioni Op. 301 - 1911 del Duomo di Finale Emilia al termine ...state ricostruite su misure e caratteristiche originali le canne danneggiate, ... Moto2: Jeremy Alcoba: "Sono tornato a casa, conosco il mio ... Nedved è tornato Il clamoroso dietrofront ha fatto riflettere parecchio i tifosi. I quali non si sono fatti sfuggire questo particolare. Nedved potrebbe aver compiuto il suo ritorno a Torino. Questa ...Sono mesi di angoscia per Federica, sua figlia di 4 anni è stata portata dal padre in Libia e non l’ha più vista ...