Snowboard | Maurizio Bormolini straordinario | l’azzurro vince il PSL di Bansko

(Di domenica 22 gennaio 2023)trionfa nel PSL di(Bulgaria). Dopo aver chiuso al primo posto le qualificazioni, l’italiano classe 1994 ha regalato spettacolo anche nelle fasi finali e ha così conquistato la seconda vittoria in carriera in Coppa del Mondo (la prima era arrivata il 10 gennaio scorso nel PSL di Bad Gastein).ha sconfitto nella Big Final l’austriaco Arvid Auner (dunque secondo), anche grazie a una caduta di quest’ultimo. Prima, invece,aveva battuto, in ordine cronologico, lo svizzero Dario Caviezel, lo statunitense Cody Winters e il tedesco Stefan Baumeister, che alla fine si è accontentato del terzo posto (battuto il padrone di casa Radoslav Yankov nella Small Final). Per quanto riguarda gli altri azzurri, Daniele Bagozza e Edwin Coratti sono usciti ai quarti di finale ...