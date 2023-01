Slalom Kitzbuhel 2023 | il re è Yule Eterno Ryding | male gli italiani - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Sky Sport

Sci, un errore di Feller spalanca le porte allo svizzero che centra il secondo successo stagionale. Sala 13esimo, fuori ..., l'ordine d'arrivo Daniel Yule (SUI) 1'44''63 Dave Ryding (GBR) +0.40 Lucas Braathen (NOR) +0.41 Linus Strasser (GER) +0.42 Henrik Kristoffersen (NOR) +0.47 FOTOGALLERY ©IPA/... Sci, slalom Kitzbuhel: vince Yule, Sala chiude al 13° posto dello slalom maschile stagionale di Coppa del mondo a Kitzbuehel, in Austria. Sulla pista Ganslern, l’elvetico ha fatto vedere un autentico capolavoro, recuperando nella discesa decisiva ben 85 ...Secondo successo stagionale per il 29enne che recupera dal settimo posto e batte Ryding e Braathen. Ottima prestazione di Daniel Yule che trionfa nello slalom rimontando dalla settima posizione. Il va ...