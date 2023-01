Skrinian | non solo addio Inter | gli ultimi impensabili sviluppi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 22 gennaio 2023) Esiste un caso Skriniar? Ebbene sì. Domani l', fresca vincitrice della Supercoppa, affronterà l'Empoli in uno dei posticipi dell'ultimo turno del girone d'andata e tocca capire cosa accdrà: Skriniar scenderà in campo con la fascia da capitano al braccio? Skriniar verrà fischiato? Skriniar riuscirà a mantenere i nervi saldi o farà finta di nulla? La questione è nota: il ragazzo si è promesso al Psg e ieri Galtier, tecnico dei parigini, ha più o meno annunciato l'acquisto del difensore slovacco: «Per quanto riguarda Skriniar ho letto le notizie. Arriverà questo inverno? Non posso dirvelo. Arriverà la prossima estate? Non posso dirvelo. La dirigenza è al lavoro». Cioè, non è in dubbio l'affare, mail “quando”. Possibile che l'spinga per la cessione da subito per incassare qualche milione, ma così il giocatore ...