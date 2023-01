Sirene inglesi per Keylor Navas | il Psg chiede un indennizzo

Calcio in Pillole

Sono suonate soprattutto le, con Tottenham, Newcastle, Aston Villa e Wolves interessate all'ivoriano. Pare che soprattutto Conte avrebbe voluto l'ex Milan con lui a Londra . Un ...Commenta per primo Rodrigo Becao è finito nel mirino dell'Inter per il post Skriniar. Secondo Il Corriere dello Sport , però, la pista per il centrale dell'Udinese è tutt'altro che semplice. Il Napoli ... Real Madrid, sirene inglesi per Camavinga Ancelotti chiarisce Il centrocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, è finito nel mirino di alcune big inglesi: ecco la risposta di Carlo Ancelotti in merito.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...