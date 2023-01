Sinner-Tsitsipas oggi | Australian Open 2023 | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 22 gennaio 2023) Si disputeranno domani i primi ottavi di finale deglie, tra questi, ci sarà anche quello fra Jannik(testa di serie n.15) e Stefanos(n.3 del seeding). La sfida tra l’altoatesino e il greco è insulla Rod Laver Arena come quarto incontro di giornata (in ogni caso non inizierà prima delle 9:00): in palio ci sarà il quarto di finale contro il vincente del match tra il canadese Felix Auger-Aliassime (n.6 del torneo) e il sorprendente ceco Jiri Lehecka (n.71 del ranking ATP). LA DIRETTA LIVE DIDALLE 9.00 Dopo aver sconfitto, in ordine cronologico, il britannico Kyle Edmund, l’argentino Tomas Martin Etcheverry e l’ungherese Marton Fucsovics,è dunque atteso da un test ...