Sinner-Tsitsipas in tv in chiaro? data | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2023

(Di domenica 22 gennaio 2023) Jannikaffronterà Stefanosnegli ottavi di finale degli, in corso di svolgimento a Melbourne. Il giovane azzurro, dopo aver estromesso facilmente dal torneo Kyle Edmund e l’argentino Etcheverry, ha incontrato qualche problema più del previsto per sbarazzarsi al terzo turno di Fucsovics. Non una buona partita da parte dell’allievo di Vagnozzi e Cahill, che però è riuscito a rimontare e conquistare il suo sesto ottavo di finale consecutivo a livello slam. Ora, però, è il momento di fare lo step successivo. Jannik sarà certamente desideroso di prendersi una rivincita dopo la netta sconfitta dello scorso anno contro. Il torneo era lo stesso, il campo anche, cambiava solo il round, che in quel caso erano i quarti di finale. Il tennista ...

, la cronaca in diretta. 1° SET 2° SET 3° SET 4° SET 5° SET(GRE)(ITA) Le partite degli Australian Open si possono vedere in diretta su Dazn: abbonati qui . Il ...I risultati degli ottavi di finale Sebastian Korda (29) vs Hubert Hurkacz (10) 3 - 6, 6 - 3, 6 - 2, 1 - 6, 7 - 6 Stefanos(3) vs Jannik(15) Jiri Lehecka vs Felix Auger - Aliassime (6) 4 - 6, 6 - 3, 7 - 6, 7 - 6 Karen Khachanov (18) vs Yoshihito Nishioka (31) 6 - 0, 6 - 0, 7 - 6 I risultati degli ottavi ... Sinner-Tsitsipas in tv: orario e dove vedere gli Australian Open. I precedenti A un anno di distanza dalla sfida che innescò la rivoluzione tecnica dell'altoatesino, il greco torna sulla sua strada agli ottavi di finale ...Dopo la dura sconfitta subita nel 2022 che ha innescato il cambio del suo intero team tecnico, Jannik Sinner cerca la rivincita contro il greco Stefanos Tsitsipas (n, 3 del mondo) per raggiungere il s ...