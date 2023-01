Sinner si ferma agli ottavi degli Australian Open | vince Tsitsipas

(Di domenica 22 gennaio 2023) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Janniksidi finaleAustralkian, primo Slam della stagione in corso sui campi in cemento del Melbourne . Il 21enne altoatesino, testa di serie numero 15, si è dovuto arrendere, come nella passata stagione, a Stefanos. Il greco, terzo favorito del tabellone, si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-4 nei primi due set, ma poi ha subito la rimonta diche ha fatto suoi il terzo e il quarto per 6-3, 6-4. A decidere la sfida è stato quindi il quinto set che si è chiuso sul 6-3. Ai quartiaffronterà il ceco Jiri Lehecka, numero 71 del mondo che non aveva vinto nemmeno una partita negli Slam prima dell'...

