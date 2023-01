(Di domenica 22 gennaio 2023) Lehecka ai quarti, il vincente di Korda - Khachanov in semifinale, una finale da affrontare alla pari; quando su Melbourne calava la sera, Tsitsipas esapevano che la posta in palio sulla Rod ...

Poi, nel primo punto del parziale, ad un recupero miracoloso seguiva uno smash seppellito in rete da. Un granello di sabbia nell'ingranaggio dell'azzurro che rivitalizzava la torcida ellenica ...... mai raggiunta nonostante quattro presenze ai quarti (se oggi avesse vinto, avrebbe avuto una ghiotta chance per sfatarlo, affrontando Lehecka), tuttavia isono positivi. In fondoha ... Sinner: 'Segnali positivi, ma è una sconfitta che fa male' - VIDEO Lehecka ai quarti, il vincente di Korda-Khachanov in semifinale, una finale da affrontare alla pari; quando su Melbourne calava la sera, Tsitsipas ...Analisi dettagliata della crescita di Jannik Sinner. Nonostante la sconfitta con Tsitsipas a Mebourne, il bicchiere stavolta è mezzo pieno ...