(Di domenica 22 gennaio 2023) Non ha nemmeno la forza di parlare, Jannik, durante il mesto rito della conferenza stampa post sconfitta. Poca voglia di parlare per lui che già troppo loquace non è e sembra ancora immerso ...

Non ha nemmeno la forza di parlare, Jannik, durante il mesto rito della conferenza stampa post sconfitta. Poca voglia di parlare per lui che già troppo loquace non è e sembra ancora immerso nella trance del match. Quante volte gli ...... alla fine del secondo set, Nadal sente unall' anca sinistra . Da quel momento in poi non ... Leggi Anche Australian Open,vola al terzo turno. Exploit della 24enne Stefanini Rafa, però, ... Sinner, dolore e consapevolezza: "Fa molto male, mi sono incasinato" Jannik dopo il k.o. con Tsitsipas: "Ho sbagliato i colpi, non le scelte. Lui ha servito meglio, io ho fatto errori nel momento decisivo" ...L’altoatesino rimonta per la prima volta in carriera due set di svantaggio e accede alla seconda settimana. Ora c'è la possibile rivincita con Tsitsipas ...