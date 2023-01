Sigismondi | «Il canale della Serie A su Tivùsat? Siamo pronti a discuterne»

Leggi su digital-news

(Di domenica 22 gennaio 2023) La Lega Calcio comincia a tracciare l'iter che porterà al prossimo bandoA e quindi all'assegnazione dei diritti tv del campionato per le tre stagioni 2024-27. Il mercato sta alla finestra. Sky e Dazn con ogni probabilità saranno ancorapartita. Le telco, Tim in testa, potrebbero scendere in campo e un passo in avanti potrebbero farlo i colossi dello streaming:...