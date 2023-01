Sicilia | maltempo a Ragusa | neve e temperature sotto lo zero

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 22 gennaio 2023) Nel tardo pomeriggio di domenica una fitta nevicata ha imbiancatoe i monti Iblei. Nel capoluogo, la temperatura nel centro cittadino ha raggiunto gligradi. Ilcontinuerà anche nei prossimi giorni anche se, con un modesto rialzo delle, lasi trasformerà in pioggia. In particolare nelle giornate di martedì e mercoledì la città sarà colpita da forti temporali. L’allerta della Protezione civile Per lunedì 23 gennaio è stata diramata un’allerta arancione su Emilia-Romagna e Marche. Allerta gialla su Abruzzo, Molise e su settori di Umbria, Campania e Basilicata.