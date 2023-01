Si addormenta mentre allatta | neonato di tre giorni muore soffocato

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il bimbo aveva tredi vita. La neomamma, 30 anni, si ètalo stavondo in ospedale. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato per omicidio colposo contro ignoti

Mamma siallatta: neonato muore schiacciato dal suo peso Neonato gigante: pesa 7 chili e mezzo, è alto 60 centimetri. Il parto cesareo record 'Sì ai cani, no ai bambini', cacciati ... Mamma si addormenta mentre allatta, figlio di tre giorni morto soffocato. La tragedia in ospedale Stava allattando il figlio appena nato, ma evidentemente non ha retto la fatica e si è addormentata. Così il piccolo, venuto alla luce da soli tre giorni, è morto soffocato tra le sue braccia. La trag ...Aveva chiesto di stare vicina al figlioletto neonato, un maschietto di tre giorni, ha iniziato ad allattarlo, ma poi si è però accorto ...