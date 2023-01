Si addormenta mentre allatta | il neonato muore soffocato

Agenzia ANSA

Come nella situazione verificatasi a Roma, la condivisione del letto può avvenire involontariamente se i genitori si addormentanoalimentano il bambino, o in momenti di particolare stanchezza. ...Secondo le prime ricostruzioni, sembra che la donna si sia addormentata con il piccolo in bracciolo allattava e che nessuno del personale sia tornato da lei per riprenderlo. A mezzanotte ... Madre si addormenta mentre allatta, morto neonato a Roma Dramma a Roma, una donna che aveva partorito da tre giorni si è addormentata mentre allattava il piccolo, che è morto soffocato tra le sue braccia. L'allarme da un'infermiera dell'ospedale Pertini.ROMA – La Procura di Rom ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo in relazione alla morte di un neonato avvenuta la notte tra il 7 e l’8 gennaio scorso nel reparto di ginecologia dell’o ...