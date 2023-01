Si addormenta mentre allatta il figlio e lo schiaccia | morto bimbo

ilmessaggero.it

È il protocollo a prevederlo perché una delle principali cause di morte dei neonati è il co - sleeping, e cioè il bambino di un non più di 5 mesi che siaccanto al genitore. Un gesto d'...Dalla gioia del parto al dolore infinito per una enorme tragedia. Nei giorni scorsi all 'ospedale Pertini di Roma una donna, che aveva partorito il suo bimbo di tre mesi, si è addormentatalo stava allattando e, con il suo corpo, lo ha schiacciato. Il bimbo è morto soffocato sotto quel peso. Ad accorgersene, come riporta il Corriere della sera , è stata una infermiera. Ora la ... Mamma si addormenta mentre allatta, figlio di tre giorni morto soffocato. La tragedia in ospedale Dramma a Roma. Un neonato è morto tra il 7 e l'8 gennaio scorso nel reparto di ginecologia dell'ospedale Pertini.Aveva chiesto di stare vicina al figlioletto neonato, un maschietto di tre giorni, ha iniziato ad allattarlo, ma poi si è addormentata: nessuno si è però accorto ...