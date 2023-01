Shahmaran | la recensione | il fascino di tradizioni e leggende antiche si perde in cliché e amori stereotipati

Leggi su movieplayer

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ladella prima stagione di, serie turca prodotta per Netflix che non sfrutta il potenziale diricche die bellezza. Arriva dalla Turchia: una serie ispirata a racconti etradizionali che propone una storia d'amore all'insegna del destino e pericoli mortali. Un progetto, come sarà sottolineato nella nostra, che parte da una premessa affascinante e sipoi eccessivamente in triangoli sentimentali ed eventi sovrannaturali. Pur riuscendo a mantenere l'interesse degli spettatori quasi fino alla fine, il nuovo titolo Netflix lascia un po' insoddisfatti a causa di situazioni già viste, sorprese prevedibili e un epilogo poco equilibrato. La trama di ...