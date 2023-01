Serie B LIVE alle 16 | 15 Brescia-Frosinone

Calciomercato.com

Reduci da quattro sconfitte consecutive inA e senza vittorie da ottobre, la squadra allenata da Alessio Dionisi dovrà vedersela contro una delle squadre più in forma del campionato. Raffaele ...l match valido per la 19ª giornata diA 2022/2023 tra Monza e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'UPower Stadium, Monza e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 19° giornata di campionato di ... Serie A: l'Udinese batte la Samp e vola in zona Europa. LIVE: Monza-Sassuolo | Primapagina Sfida tra "estremi" quella che stasera vedrà la Pallacanestro Reggiana, ultima in classifica e alla ricerca di continuità di risultati, affrontare tra le mura amiche ...E’ tempo di pensare all’inizio del girone di ritorno. La Serie A 2022-2023 non si ferma più presentando la sua 20esima giornata di questa stagione intensissima Dieci come di consueto le partite in age ...