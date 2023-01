Serie B | giornata 21 | Bari ko a Palermo | crisi Brescia

Leggi su 11contro11

(Di domenica 22 gennaio 2023) Il Frosinone consolida la vetta della classifica nella21 diB alimentando ladel, battuto in casa nel posticipo. Reggina e Genoa non mollano la presa, ilbatte ile prosegue lapositiva di risultati avvicinando la zona playoff. Pareggia il Cagliari di Ranieri, torna a vincere il Parma.B,21:-Frosinone 1-3, Benevento-Genoa 1-2, Reggina-Ternana 2-1 Nel posticipo di questo turno il Frosinone vince 1-3 ae conquista il terzo successo consecutivo, mantenendo sei punti di vantaggio sulle inseguitrici. Quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate per le Rondinelle, in piena: solo appena due i punti di ...