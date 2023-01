Serie A1 Femminile 2022 2023 volley | quinta vittoria di fila per Chieri | Vero Volley ko a Bergamo

Leggi su sportface

(Di domenica 22 gennaio 2023) Quattro i match validi per la sedicesima giornata della regular season dellaA1diandati in scena domenica 22 gennaio. Sconfitta al tie-break la, che va due volte in vantaggio ma si arrende ae subisce il secondo ko di. Sempre consecutive, ma stavolta le vittorie, per, che travolge Macerata con un sonoro 3-0 e resta al quinto posto. Cinque successi di(nove, considerando tutte le competizioni) per; sette invece le sconfitte consecutive per Macerata. Casalmaggiore regola in quattro set Cuneo, mentre Firenze reagisce dopo due set difficili e supera in rimonta al tie-break il ...