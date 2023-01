Serie A | Spezia-Roma 0-2 | El Shaarawy e Abraham | con un gol per tempo | sbancano il “Picco”

(Di domenica 22 gennaio 2023) Seconda vittoria consecutiva per lache, dopo aver superato la Fiorentina una settimana fa, ripropone lo stesso punteggio (2-0) anche nella trasferta di La, valevole per il 19° turno dellaA 2022-2023. La compagine capitolina allo stadio “” ha giocato un match solido e ha saputo colpire nei punti deboli di una retroguardia che in diverse occasioni ha lasciato parecchio a desiderare. Con questa vittoria la squadra allenata da Josè Mourinho si porta momentaneamente in quarta posizione solitaria con 37 punti, a pari merito con l’Inter (che giocherà domani) e con +3 su Atalanta e Lazio. I liguri sono scesi in campo con il 3-5-2 con Dragowski tra i pali, difesa composta da Amian, Caldara e Hristov, quindi centrocampo con Holm, Bourabia, Ampadu, Agudelo e Reca, mentre il duo d’attacco era composto da ...

Sky Sport

Dopo la partita trae Roma José Mourinho si è presentato davanti alle telecamere per commentare la partita e il caso Zaniolo per la prima volta visto che ieri non aveva fatto la solita conferenza pre - ...20.00 PosticipoA,- Roma 0 - 2 La Roma vince in liguria e aggancia l' Inter (che gioca lunedì) al 3° posto. Padroni di casa vivaci ma per niente incisivi, i giallorossi aspettano e costruiscono con ... Probabili formazioni di Spezia-Roma (Adnkronos) - La Roma supera brillantemente l'esame in casa dello Spezia, 0-2 il risultato finale nel match della 19esima giornata di Serie A, e vola al quarto posto in classifica a 37 punti, dietro ...Spezia - Roma highlights e gol: i giallorossi continuano a vincere grazie ai gol di El Shaarawy ed Abraham, due assist per Dybala ...