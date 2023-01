Serie A | l'Udinese batte la Samp e vola in zona Europa LIVE | Monza-Sassuolo

Eurosport IT

In campo Sampdoria -0 - 1 LA DIRETTA 88' GOL! Sampdoria -0 - 1! Rete di Kingsley Ehizibue. Non riesce il triangolo tra Walace e Deulofeu per una deviazione di Winks: l'inglese tocca peró verso l'esterno, che insacca da due passi. Le formazioni ...Il tabellino di Sampdoria -0 - 1 approfondimentoA, vincono Verona e Napoli. Fiorentina - Torino 0 - 1. HIGHLIGHTS Ehizibue K. 88' SAMPDORIA (3 - 4 - 1 - 2): Audero; Amione, Colley, ... Sampdoria - Udinese live: Calcio - Serie A Udinese batte Sampdoria 1-0 (0-0) nell'anticipo domenicale della 19/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Luigi Ferraris di Genova. Il gol: nel sec ...A Marassi l'Udinese vince il lunch match della 19ª giornata di Serie A, battendo 1-0 la Sampdoria. La formazione di casa parte fortissima e dopo appena due minuti Gabbiadini si presenta a tu per tu co ...