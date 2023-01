Serie A | domani c’è Inter-Empoli | le probabili formazioni

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ledi, match della diciannovesima giornata dellaA 22/23 Ultima giornata del girone di andata per laA. Tra le partite in programma c’è anche quella di San Siro tra l’di Simone Inzaghi e l’di Paolo Zanetti in programma per le ore 20:45 di23 gennaio: ecco ledel match.(3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, DzekoBALLOTTAGGI: Acerbi-De Vrij; Darmian-Dumfries; Dimarco-Gosens; Lautaro Martinez-Correa INDISPONONIBILI: Handanovic (?), Brozovic(4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De ...

