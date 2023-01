Serie A - 1 femminile | Conegliano vince ancora in rimonta Novara la spunta al tiebreak

Conegliano - Vallefoglia 3 - 1 (25 - 27, 25 - 18, 25 - 17, 25 - 20) Come contro Resovia e Busto, Conegliano vince in rimonta, superando una combattiva Vallefoglia, davanti agli occhi di Lorenzo ...Basket 2022 - 2023A2Girone Nord Tabellino partita Nuova Pallacanestro Treviso - Il Ponte Sanga Milano Squadra in casa Nuova Pallacanestro Treviso Squadra avversaria Il Ponte Sanga Milano Vittoria ...Eccellente prestazione della squadra di Musso che in un'ora e 22 minuti supera 3-0 (25-17 25-14 25-19) Nwakalor e socie ...La Serie A1 di pallanuoto femminile 2022-2023 vede disputarsi interamente oggi, sabato 21 gennaio, la decima giornata, la prima di ritorno: la SIS Roma vince in casa della Pallanuoto Trieste per 10-17 ...