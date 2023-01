Sentenza vergognosa Ma Allegri | caos-Juve | la bomba di Tacchinardi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 22 gennaio 2023) Alessio (, ex gloriosa bandiera bianconera, oggi allenatore) ti aspettavi questo nuovo terremoto in casantus? «Francamente no. Penso che sia tutto vergognoso e scandaloso: la procura chiede 9 punti di penalizzazione, ne danno 15, non penalizzano nessun altro e nessuno si prende il disturbo di spiegare i motivi di questa decisione. Ripeto, è vergognoso». Ti riferisci soprattutto al fatto che lasia l'unica penalizzata, immagino. «Ma, scusa, le plusvalenze per definizione le fai con altre squadre, mica da solo. Se laè colpevole è giusto che paghi, ma allora è giusto che vengano penalizzate anche le altre. Anche perché così si generano danni inenarrabili alle persone». In che senso? «Lantus è una Spa, il valore delle azioni in questi mesi è crollato e dopo questa ...