Sentenza Juve | minacce social a Chiné e Gravina

(Di domenica 22 gennaio 2023) caption id="attachment 221681" align="alignleft" width="150" Gabriele/captioned insulti viadopo la pubblicazione dellasullantus. Presi di mira il procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chinè, il presidente Gabrielee la sua compagna, Francisca Ibarra. A lei è stata anche attribuita una falsa storia Instagram dove campeggiava il -15 con il logo della società bianconera. Sdegno per l'accaduto e solidarietà per le persone coinvolte filtra dalla Federcalcio.

ROMA - È unache ha lasciato a terra parecchie macerie, abbattendosi senza pietà sulle certezze della ... come spieghiamo nella pagina accanto), facendo perdere alla15 punti nell'attuale ..., il caso plusvalenze diventa sempre più intricato. Dopo la pubblicazione dellasulla Juventus, il procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chinè (che aveva chiesto 9 punti di ...«Perché si alteri il bilancio non occorre la prova oggettiva della diversità di valore rispetto a quanto dichiarato». Ma è sufficiente «che ci sia la prova di un'organizzazione volta a modificare su c ...I gruppi organizzati bianconeri hanno commentato la sentenza coi 15 punti di penalizzazione per la propria squadra: la loro posizione ...