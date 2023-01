Sentenza Juve | i tifosi minacciano Chiné

(Di domenica 22 gennaio 2023) Dopo ladel caso, il Procuratore Federaleè stato preso di mira daibianconeri sui social Dopo ladel caso, il Procuratore Federaleè stato preso di mira daibianconeri sui social. Come riportato dal Corriere dello Sport, i supporters dellantus non si sarebbero contenuti e sarebbero persino arrivati a minacciare di morte. Tanti sgradevoli messaggi come, ad esempio “Chinè come Moro” o anche “Chinè camorrista” e una caduta di stile da parte di alcuni sostenitori dellantus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Foglio

La domanda prevalente in tutti i commenti, sin dai minuti successivi alla, è perché questa colpisca solo lae non le altre . Chiaro che la revocazione delladi proscioglimento fu richiesta dalla procura federale dopo l'acquisizione delle ...Avvocato Mattia Grassani , proviamo a leggere ladella Corte federale d'appello: come si è arrivati a comminare 15 punti di penalizzazione alla'Non è semplicissimo anticipare il percorso argomentativo della Corte. Di certo i 15 punti ... La sentenza sulla Juve è una sconfitta non solo per i bianconeri ma anche per la giustizia sportiva L'UEFA potrebbe escludere la Juve dalle coppe europee per antisportività: inoltre il fair play è a rischio in caso di prove. Juve, coppe europee a rischio dopo la penalizzazione. Il caso plusvalenze è ...La domanda prevalente in tutti i commenti, sin dai minuti successivi alla sentenza, è perché questa colpisca solo la Juve e non le altre. Chiaro che la revocazione della sentenza di proscioglimento fu ...