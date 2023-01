Sempre meno giovani | cosa sta accadendo a Napoli?

Adnkronos

... e Esapekka Lappi (Hyundai i20 N), ottavo adi 3'' dal compagno di scuderia. Con la Skoda Fabia Rs, il russo Nicolay Gryazin è nono e primo del Wrc2. I primi italiani,con la vettura con ...L'otto volte iridato (9 cronometrate vinte) èstato al comando della corsa e si è imposto ..., ma senza problemi nel difendere la posizione perché Evans, quarto, gli ha reso pocodi 28 ... Stelle sempre meno visibili, inquinamento luminoso aumenta fino al 10% ogni anno Dejan Stankovic non ha nessuna intenzione di arrendersi anche se il ko con l'Udinese, arrivato a due minuti dalla fine, pesa tantissimo in chiave salvezza per la Sampdoria giunta alla quarta sconfitta ...Amazon Italia rilancia lo smartphone top di gamma OnePlus 9 Pro 5G a un prezzo eccezionale, con consegna gratuita anche in un giorno.