“Sei uno str*** | leggi qui” La lite con Cruciani su Messina Denaro

(Di domenica 22 gennaio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/22Sei-uno-stronzo22-e-le-manette-a-.mp4 Una cosa è avere idee solitamente sovrapponibili, un'altra è pensarla sempre allo stesso identico modo. Tra me e Giuseppeva un po' così, motivo per cui la Zanzara nella Zuppa riserva sempre un pizzico di pepe in più. Durante La Ripartenza 2023 agli IBM Studios di Milano, ci siamo scontrati sulla necessità di garantire tutti i diritti dei detenuti anche a quel "mostro" di Matteo. Giuseppe vorrebbe vederlo con le manette e concorda sull'applicazione del carcere duro con tanto di ergastolo ostativo. Io ho una posizione meno intransigente… Nicola Porro, 22 gennaio 2023