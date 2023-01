Sebastien Haller | per l’esordio col Borussia scarpe speciali | “fuck cancer”

(Di domenica 22 gennaio 2023)ha indossato delle splendide nuovecon la scritta “fan***o cancro” prima del suo debutto ufficiale colDortmund. L’attaccante della Costa d’Avorio ha firmato per il club della Bundesliga la scorsa estate, ma due settimane dopo gli è stato diagnosticato un tumore ai testicoli. Adesso, finalmente, può giocare col uo nuovo club e quando scenderà in campo lo farà indossando le suette personalizzate con un messaggio molto personale.e lo sponsor Puma hanno condiviso un post su Instagram dell’attaccante al Signal Iduna Park con ai piedi le suearancioni con la scrittasul lato, stampata in argento, con un fulmine al posto dela u. “Il miglior ritorno dell’anno”, ha scritto ...

Èa tutti gli effetti la fine di un incubo per l'attaccante del Borussia Dortmund, arrivato in estate dall'Ajax ma costretto ai box già dal'estate a causa della scoperta di un tumore ai testicoli. Ora a 12 punti di distanza dal Bayern Monaco, contro l'Augsburg i ...