Scossa di terremoto a Roma

(Di domenica 22 gennaio 2023) AGI - Undi magnitudo tra 3.0 e 3.5 (stima provvisoria) è stata registrata stanotte, alle ore 2.46, in provincia di. Lo rende noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) su Twitter. La, ha specificato poi l'Ingv, è stata di magnitudo 3.2 a una profondità di 10 km, ed è avvenuta a 8 km a Nord Ovest di Colonna (provincia di). Non si sono registrati danni a persone o abitazioni. STIMA #PROVVISORIA #Mag tra 3.0 e 3.5 ore 02:46 IT del 22-01-2023, prov/zona#INGV 33960061 — INGVterremoti (@INGVterremoti) January 22, 2023