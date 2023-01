Scontro tra potenze e conflitti in corso. Tutte le sfide del continente africano

Leggi su formiche

(Di domenica 22 gennaio 2023) Quando parliamo di Africa, i fondamentali economici sono un dato importante ma non imprescindibile, riflette Luciano Pollichieni, analista della Fondazione Med-Or, sottolineando che tuttavia ci sono dati indicativi, come quelli delineati da S&P, che segnalano il prosieguo della crescita economica nelseppur a un livello più basso dell’anno precedente. “La situazione generale è migliore rispetto al periodo della crisi del Covid, e questo fa emergere comunque una certa resilienza sviluppata dai Paesi africani, anche davanti alle problematiche innescate dalla guerra in Ucraina”, spiega Pollichieni in una conversazione con Formiche.net. “E poi – continua – va considerato come i Paesi africani stiano continuando a diventare a medio reddito, anche se restano aperte le questioni debito pubblico e inflazione”. La questione economica è una di quelle che segnerà ...