Scontri tra ultrà per il derby Paganese-Casertana Un bus di tifosi in fiamme | sfiorata la strage video

(Di domenica 22 gennaio 2023)tranel pomeriggio a Pagani (Salerno), dove si è disputata la partita del girone G del campionato di Serie D tra. Non lontano dallo stadio “Marcello Torre” sono venute a contatto gruppi di ultras di casa e ospiti. Un pullman deicasertani è stato dato alleed è stato completamente distrutto. Al momento dell’assalto non c’erano persone a bordo del pullman. Lehanno anche lievemente danneggiato un palazzo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento le. Presenti sul posto i Carabinieri che hanno evitato il peggio e diviso le tifoserie. La partita si è svolta regolarmente ed è terminata con la vittoria della. “Le immagini che giungono del bus in ...

Uno dei due autobus è stato bruciato mentre glisi sono poi allargati e diverse vie della cittadina. I Carabinieri e le forze dell'ordine hanno fatto fatica a far rientrare la situazione ...Negli ultimi 31direttiqueste due compagini a Londra sono arrivate 13 vittorie dei padroni di casa, 9 pareggi e 9 successi degli ospiti con 46 reti realizzate dai Gunners contro le 38 ... Paganese-Casertana, scontri tra ultras: in fiamme il bus dei tifosi ospiti Poco prima dell'inizio del derby del Girone G di Serie D Paganese-Casertana, un gruppo di tifosi locali e sostenitori avversari è venuto a contatto. Alcuni tifosi sono scesi in piazza armati di mazze ...