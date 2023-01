Scontri tra le tifoserie di Paganese e Casertana | pullman in fiamme

Corriere dello Sport

Veri e propri attimi di paura hanno investito il centro della cittadina dell'Agro nocerino quando sono esplosi glii tifosi nei pressi dello stadio Torre. Un pullman che trasportava ...Poco prima del match di Serie DPaganese e Casertanale due tifoserie a Pagani all'incrociovia San Domenico e via Leopardi. ... Paganese-Casertana, scontri tra ultras: in fiamme il bus dei tifosi ospiti Incidenti tra ultras di Paganese e Casertana si sono registrati nel pomeriggio di oggi poco prima della partita valevole per il campaionato di serie D. Durante i disordini è stato dato alle fiamme un ...Nuovi scontri tra tifosi. Stavolta coinvolti quelli di Paganese e Casertana. I due club campani, che militano in Serie D, si sono sfidati oggi, domenica 22 gennaio, nel derby a Pagani. E gli ...