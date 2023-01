Scontri tra i tifosi di Paganese e Casertana | bus in fiamme

(Di domenica 22 gennaio 2023) Poco prima del match di Serie D tratra le due tifoserie a Pagani all'incrocio tra via San Domenico e via Leopardi. ...

Corriere dello Sport

Poco prima del match di Serie DPaganese e Casertanale due tifoserie a Pagani all'incrociovia San Domenico e via Leopardi. ...Nuovitifosi . Stavolta coinvolti quelli di Paganese e Casertana . I due club campani, che militano in Serie D, si sono sfidati oggi, domenica 22 gennaio, nel derby a Pagani. E gli ultras sono ... Paganese-Casertana, scontri tra ultras: in fiamme il bus dei tifosi ospiti Tifosi in strada a Pagani nei pressi dello stadio Torre con mazze e spranghe. Un autobus in fiamme. Almeno tre i feriti ...ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna punire gli abusi perchè usare le intercettazioni per interventi politici, giornalistici o giudiziari senza nessuna rilevanza è indegno di un Paese civile”. Così il ministro ...