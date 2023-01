Scontri Paganese-Casertana | Viminale | “Previste riflessioni sui criteri di svolgimento delle partite a rischio”

(Di domenica 22 gennaio 2023) In seguito ai violentiin occasione della partita, ilha reso noto che lavorerà con grande rigore per individuare i responsabili. A partire dalla giornata di lunedì 23 gennaio, il ministero dell’Interno esaminerà ciò che è accaduto e inoltre verranno rivisti iper locosiddette ““. Particolariverranno infatti dedicati anche ai matchserie minori, che a volte rischiano di essere sottovalutati. SportFace.

