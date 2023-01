Sci Nordico Paralimpico | Romele è oro mondiale nel Sitting dei 18 km

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 22 gennaio 2023) Ostersund – Sono iniziati nel segno di Giuseppei Campionati Mondiali di sci. A Ostersund, in Svezia, il lombardo ha dominato la gara dei 18km di categoria, fermando il tempo sul 50.17.03, oltre tre minuti più veloce del canadese Collin Cameron, secondo con 53:33.5. Terzo gradino del podio per l’ucraino Pavlo Bal (54:23.2). Nono posto per l’altro azzurro in gara, Michele Biglione, che ha sciato in 1:01:35.7. Prosegue, quindi, lo straordinario momento di forma di Giuseppe, bronzo, un anno fa, ai Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022 nella specialità della 10km ma anche dei Mondiali di Lillehammer, con un argento vinto nella middle distance. “Complimenti a Giuseppeper la straordinaria impresa compiuta ai Campionati del Mondo di sci ...