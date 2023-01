Sci di fondo | Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino secondi nella team sprint di Livigno!

(Di domenica 22 gennaio 2023) Arriva un podio azzurroin tecnica libera di Livigno, valida per la Coppa del Mondo di sci di2022-2023:Desi classificano, battuti solo dalla coppia francese composta da Renaud Jay e Richard Jouve. Terzo posto per gli svizzeri Janik Riebli e Valerio Grond, quinta piazza per Davide Graz e Simone Mocellini. In una gara fatta di studio per quattro dei sei giri totali e ravvivatasi davvero soltanto nell’ultima tornata, a spuntarla nel duello per il successo è Francia I di Renaud Jay e Richard Jouve, capace di chiudere in 11’46?13, bruciando per soli 0?44 Italia I diDe...

L'Italia sale sul podio nella team sprint in tecnica libera di fondo a Livigno. Nella gara di casa, la coppia formata da Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino ha chiuso al secondo posto, battuta in volata soltanto dalla Francia di Richard Jouve e ... Arriva un podio azzurro nella team sprint in tecnica libera di Livigno, in Italia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2022-2023: Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino si classificano s ... La team sprint in tecnica libera di Livigno, in Italia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2022-2023, ha visto andare in archivio le semifinali: se tra le donne si trattava soltanto di dete ...